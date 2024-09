Natalia y Kevyn podrían compartir casa nuevamente en el Desafío, ¿habrá reconciliación?

Andrea Serna sorprendió a los finalistas del Desafío 2024 al confirmar la llegada de una etapa conocida como La Revancha en la que el ‘Tino’ Asprilla y el ‘Pibe’ Valderrama aceptaron que sus equipos compitieran fuera de La Ciudadela por cien millones de pesos.

Sin embargo, este no será el único premio en disputa, pues quienes se queden con el primer lugar podrán recibir en su casa a sus rivales en calidad de inquilinos, por lo que tendrán también la posibilidad de cobrarles una cuota para saldar el pago del arriendo.

Luego de la llamada, los equipos se reunieron para conversar acerca de cuánto dinero les pedirían a sus oponentes en caso de llevarse le victoria, fue así como salió a colación el nombre de Kevyn en la propiedad azul.

¿Natalia quiere reconciliarse con Kevyn en el Desafío 2024?

Mientras Karoline se quejaba sobre lo compleja que se podría poner la convivencia, Be aprovechó para preguntarle a Natalia cómo reaccionaría si hay una fusión de grupos y Kevyn intenta acercársele.

“Nata, ¿tú qué haces si digamos que estás ahí acostada y se te hace Kevyn ahí al lado de la cama?”, preguntó su refuerzo, a lo que ella contestó: “me voy para otra cama”.

Posteriormente, el exparticipante que entró a apoyarla en la celebración de los 20 años aseguró de manera jocosa que quizá esto sea una oportunidad para que ella haga el canto de sus rivales y demuestre que siente una gran simpatía por ellos.

“Y qué tal que llegue aquí y a usted le vuelva a palpitar ese corazón y se nos vaya para el otro lado. Vemos a Nata allá ‘todo bien, todo bien’”, comentó entre risas mientras su colega hacía un sensual baile.

Por su parte, Kevyn se pronunció sobre el comentario que hizo Jerry en donde proponía aprovecharse de sus adversarios para obtener favores dentro de la propiedad.

