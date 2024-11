Natalia, del Desafío, quedó "desnalgada" tras la cirugía a la que se sometió: "se me acabó la cola"

Natalia es una de las Súper Humanas más recordadas de los 20 años del Desafío , ya que destacó no solo por su relación con Kevyn, sino por su desempeño en el terreno de juego y la dosis de sensualidad que le daba a cada uno de los capítulos. Recientemente, la joven dio de qué hablar en redes sociales al mostrar un problema que ha tenido con sus glúteos.

Según explicó, ya no tiene cola. Esta es una situación un poco compleja de asimilar para ella debido a que esta parte de su figura se ha convertido en uno de sus principales atractivos, así que se comprometió públicamente a trabajar fuertemente en el gimnasio para recuperar su figura y a grabar todo el proceso para que más personas se sientan motivadas a alcanzar su objetivo.

Por qué Natalia, del Desafío, perdió el músculo de sus glúteos

La joven hace poco se sometió a una cirugía en la nariz, lo que la llevó a guardar quietud durante unos días mientras se recuperaba. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 600 mil seguidores, la mujer explicó que iba a retomar la normalidad en el ejercicio y dio una actualización sobre el estado de su cuerpo.

Natalia, exparticipante del Desafío, mostró que la falta de ejercicio afectó sus glúteos. Foto: Instagram @nataliarinconfit

"Les voy a mostrar que se me acabó la cola (...) Yo les he contado que en la cola no me hice nada y obviamente no podía entrenar, todo el tema, entonces estamos un poquito desnalgadas, pero no se preocupen que eso se soluciona. Obvio tengo celulitis... Bueno, vamos a empezar un proceso de cero y ustedes me van a acompañar", dijo mientras se grababa frente a un espejo del gimnasio.

Natalia también confesó que se someterá a un nuevo retoque para armonizar sus facciones. Aunque no reveló de qué procedimiento se trata, sí contó que se encontraba con su odontóloga de confianza para que se encargara de dejarle la sonrisa tal cuál la ha soñado desde hace bastante tiempo, pues está segura de que de esta forma podrá sentirse mucho más confiada su aspecto físico y podrá demostrar lo mucho que cuida de sí misma.

