Natalia, del Desafío, mostró que no puede vestirse sola después de sus operaciones, ¿por qué?

Natalia Rincón fue una de las exparticipantes más destacadas del Desafío 2024 y desde que el programa llegó a su fin el 27 de octubre ha estado en boca de varios por cuenta de su nueva relación sentimental y porque se realizó una rinoplastia, se cambió las prótesis de sus senos y se sometió a una liposucción.

Su paso por el quirófano ha dado mucho de qué hablar y son muchos los colombianos que quieren ver el resultado final de los procedimientos estéticos, aunque todavía está en proceso de recuperación.

Natalia mostró detalles de su recuperación tras hacerse una liposucción

Lo más reciente, es que la bogotana compartió en su perfil de TikTok, ante sus cerca de dos millones de seguidores, un video mostrando que necesita ayuda para vestirse y utilizar las correspondientes fajas de compresión.

En el clip se puede ver a Darlyn , finalista de la última temporada del reality y a Alyson Salazar, novia de Be , ayudarla a ponerse las mencionadas prendas. "Dos crossfiteras ayudándome a vestir, sola no puedo porque no debo hacer tanta fuerza", se escucha como explicación.

Comparan a Natalia con Guajira por hacerse otro retoque en el rostro

En su perfil oficial, Natalia presumió con mucho orgullo que se inyectó los labios con ácido hialurónico. A pesar de que tenía vendas en su nariz, todavía se encuentra en el proceso de recuperación y está inflamada.

Rincón hizo la claridad de que Alyson Salazar, la novia del Be , fue quien la impulso y la llevó con una profesional experta en este tipo de procedimientos.

En TikTok, muchos usuarios han dado su opinión sobre este cambio e incluso han comparado a Natalia con Guajira: "Ya no te hagas nada más, ya estás hermosa así", "Estás quedando bellísima", "Más bonita es Guajira y sin hacerse nada", "Nata, la verdad me caes súper bien, pero no te dañes la belleza que tienes", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.

Así le quedaron los labios a Natalia del Desafío después de inyectarse. Foto: Instagram @nataliarinconfit

Kevyn, del Desafío 2024, opinó de las cirugías de Natalia

En uno de sus lives más recientes, Kevyn contó con la compañía de Marlon y este se encargó de leerle algunas de las preguntas de las personas que estaban conectadas con ellos en ese momento: "¿Qué le parecieron las cirugías de Natalia?", escribieron algunos de los cibernautas.

Al escuchar esto, el campeón reaccionó con un gesto de desconcierto como si no entendiera de qué le estaban hablando y luego dijo: "Yo le voy a responder, la verdad no sé qué se hizo", por lo que Marlon le explicó que la exintegrante del equipo Tino pasó por el quirófano para operarse la nariz y sus senos.