Mujer se hace llamar 'La mamá del Desafío' y se viraliza por reaccionar a los capítulos del reality

El Desafío 2024 ha despertado la curiosidad de millones de televidentes no solo por las novedades que trae consigo en estos 20 años, sino también por los momentos de tensión que ha protagonizado. Con la expulsión de Beba y el Desafío de Capitanas que derivó en la extinción de Gamma, los usuarios no han dudado en reaccionar con furor.

A través de redes sociales, más específicamente de TikTok, se hizo viral el caso de una mujer que se hace llamar ‘La mamá del Desafío’, quien es grabada por su hija mientras le grita al televisor, celebra la victoria de sus participantes favoritos y habla con sus seres queridos sobre lo más relevante que ocurre en los episodios.

Su más reciente aparición en la plataforma digital tuvo lugar el pasado 29 de abril, cuando Karen, Darlyn, Anamar y Gaspar se reunieron en el Box Amarillo para la prueba de capitanas, en la que resultó ganadora la líder del grupo morado con una gran diferencia.

En la grabación, se observa a la desafióloga revelando que es una ‘Aphalover’, por lo que aprovecha cada minuto del encuentro deportivo para enviarle las mejores energías a la Súper Humana.

La cuenta recoge más de 30 mil seguidores y casi 750 mil me gusta en TikTok. Además, múltiples personas le comentan sus posts y exponen de esta forma que la producción en una de sus favoritas debido a la convivencia y las exigentes competencias.

“Dios, me identifico con ella, yo hago bulla y hasta lloro”, “la señora me hace el día. Mi hija se ríe de mí con mis demostraciones de alegría cuando gana o pierde mi equipo favorito”, “no sé los demás, no me hallo de la felicidad”, “yo tuve tu mood hoy”, “es mi ídolo”, “esta mujer nos representa”, son algunos de los mensajes que se leen en los videos.

¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego? Martino aseguró que los Súper Humanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de dos mil millones de pesos para repartir durante los capítulos.

