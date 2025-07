María C estalla ante comentarios sobre sus coqueteos con Camilo: "Estupideces" En Omega bromean con la dinámica “Alguien de aquí” y mencionan que María C no dejó que Camilo fuera a la Suite ditu con Katiuska. También insinúan que ella sería más feliz si él no tuviera novia; al final pide respeto.