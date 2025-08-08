Manuela sufrió accidente similar al de Karen (2024) en el Desafío: gritos ahogados pidiendo ayuda

Manuela fue una de las grandes protagonistas del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo que tuvo lugar en el capítulo 27 del Desafío del Siglo XXI no solo por su desempeño, sino porque tuvo que gritar por ayuda teniendo en cuenta que su equipo la estaba lastimando mientras realizaba el circuito en el Box Amarillo.

Mira también: Ella sería la pareja de Valentina del Desafío: fue a Día a Día y reaccionó a lo que pasa con Lucho

El hecho ocurrió específicamente cuando estaba cruzando una malla de arrastre bajo que tenía unas piedras en el suelo. En medio de gritos, la joven les pidió a sus colegas, de quienes estaba sostenida por unas cadenas atadas a la cintura, detenerse un par de segundos para que la auxiliaran; sin embargo, en cuestión de poco tiempo logró salir adelante y continuar con toda la prueba.

Al finalizar el encuentro deportivo, la competidora confesó qué fue en realidad lo que ocurrió en este momento:

Mira también: Papá de Rata, del Desafío Siglo XXI, también compite en OCR a sus 64 años

Publicidad

“Me asustó Manu, pensé que se había quedado sin pie allá en las cuerdas”, le dijo Lucho, a lo que ella contestó entre risas, agregando que en ese momento sí llegó a sentir temor por su estado de salud: “Porque Deisy me ayudó. Se me enredó la cadena así (la envolvió alrededor de su pie) y ustedes me estaban halando, entonces me iban a arrancar el pie literalmente”, explicó.



¿Un accidente similar al de Karen en el Desafío 2024?

Karen protagonizó un incidente similar en un Box Amarillo del Desafío XX años. La joven se encontraba atada a sus compañeros por unas cadenas cuando de pronto se vio en aprietos al momento de cruzar una rampla, pues quedó en el medio de dos grupos que estaban haciendo fuerza hacia diferentes lados. Como producto de este incidente, la joven gritó desgarradoramente, asegurando que se estaba lesionando el abdomen.

Mira el video aquí:

Publicidad

“Sentí que me iba a morir, que se me iba a partir el estómago”, comentó entre sollozos en aquella ocasión.

Posteriormente, cuando se tranquilizó un poco, criticó la estrategia que usaron sus compañeros, pues las mujeres sufrieron una caída y esto provocó que su integridad se viera comprometida en el terreno de juego.

Mira también: Así se veía Deisy del Desafío cuando ganó competencia de fisicoculturismo y Mejor Cola del Valle

Publicidad

“Muy mal planeado, primero tenían que ser los hombres, algún hombre subirlo. Una mujer no porque no tenemos tanta fuerza como la de ustedes (…) Se sintió horrible, yo dije ‘me voy a morir aquí’”, dijo con un tono de voz molesto y al mismo tiempo preocupado.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.