Le salió competencia a Madrid, del Desafío: Sathya se autoproclama “Reina del de Aire”

Sathya es una de las cuatro mujeres que conforman la casa Alpha. Desde que entró a la competencia, la joven ha destacado por su compromiso con el equipo y desempeño en el terreno de juego. En exclusiva para Mi primera sentencia, formato de Caracol Televisión, reveló detalles de su vida personal.

Mira también: Claudia renunció a importante reinado para estar en el Desafío: ahora piensa en irse del programa

Mira la entrevista completa:

Sathya quiere destronar a Madrid en el Desafío

Durante la entrevista, la Súper Humana llamó particularmente la atención al confesar que le gustaría medir habilidades físicas con una de las competidoras que ha tenido la posibilidad de estar en dos ediciones del reality.

“Mi Desafío del Siglo sería con Madrid porque yo quiero destronar a la Reina del Aire”, mencionó.

Publicidad

Posteriormente, confesó que cree tener todas las destrezas necesarias para destacar en este terreno de juego, comprometiéndose públicamente a dar lo mejor de sí misma.

Mira también: ¿Zambrano, del Desafío, le dio una patada en la cara a Leo en el Box Amarillo? VIDEO

Publicidad

“Yo me considero Reina de la Pista de Aire porque me dedico a las barras, llevo aproximadamente cinco años en el street workout y eso me da bastante destreza en dominar mi peso corporal y pasar pista de aire”, dijo.

Posteriormente, contó que en el mundo exterior dejó su carrera profesional para cumplir su sueño en Tobia, Cundinamarca, pues se encuentra cursando sexto semestre de entrenamiento deportivo. Asimismo, admitió que entró al juego sosteniendo una relación que hasta ahora está iniciando, por lo que está abierta a conocer a más personas en La Ciudad de las Cajas.

Sathya, del Desafío, y su experiencia cercana a la muerte

Respecto al mayor reto que ha enfrentado en su vida, recordó la vez que realizó un retiro espiritual que la marcó, dado que tuvo que ayunar no solo en temas de alimentación, sino también en palabras. Estando a la intemperie y contemplando la naturaleza de acuerdo a las costumbres de la cultura lakota, la joven dio apertura para que cosas positivas se manifestaran en su vida.

Mira también: Qué pasó entre Abrahan y Pineda en el Desafío y por qué el capitán de Beta tuvo que intervenir

Publicidad

“El estar internada en esa montaña durante siete días sin poder ver a nadie ha sido muy duro porque sentí mi cuerpo físico morirse y cómo podía sentir únicamente mi respiración y los latidos de mi corazón”, finalizó.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.