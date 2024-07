Karoline abrió su corazón: un familiar fue dado en baja y esta es la dolorosa historia

En el Desafío 2024 los competidores no solo demuestran sus habilidades deportivas en los Boxes, también aprovechan para revelar detalles de sus vidas privadas e incluso algunos abren sus corazones para recordar experiencias que los han marcado en el pasado. Así lo hizo Karoline en el capítulo 68 y le relató a Arandú qué sucedió con su abuelo.

Antes de recibir la llamada de Andrea Serna, la integrante de Beta empezó explicando que su familia ha sufrido por cuenta del conflicto armado que tanto ha afectado al país por tantos años. Confesó que su abuelito fue dado de baja a manos de grupos armados, después de ser víctima del desplazamiento forzado.

"Yo no había nacido, eso fue cuando mi mamá tenía aproximadamente 15 años. La situación era muy completa y cuando esto pasó la familia se destruyó completamente", agregó Karoline y su compañero de escuadra se mostró conmovido.

La DJ continuó con su relato mencionando a su abuela, quien actualmente es su modelo a seguir por la forma en que afrontó el doloroso hecho de perder a su esposo: "Es una mujer muy fuerte. No siente odio ni resentimiento y siguió adelante con su vida".

Karoline es criticada por haber gritado que es la ‘Reina del Box Blanco’ del Desafío

Durante el Desafío de Sentencia y Bienestar del ciclo anterior, Karoline gritó: "Soy la Reina de esta pista" y al final, tanto en Omega como en Alpha dijeron que eso fue innecesario. Andrea Serna le preguntó si los colombianos iban a certificar ese título y ella respondió: "Ese grito me salió de momento por la adrenalina porque me siento muy cómoda en este circuito. Imposible que los colombianos no lo noten".

Yan comentó la caída de Karoline en el Desafío

Parece que la confianza de la joven al presumir su talento en el aire incomodó a más de uno, entre ellos a Yan, competidor del Desafío en el 2023, que le envió un contundente mensaje, para muchos, polémico debido al golpe.

“Solo los televidentes tienen la autoridad de proclamar a un participante como rey de cada Box, no queda bien autoproclamarse”, escribió y lo cierto es que varios usuarios de Internet han asegurado que están de acuerdo con sus palabras.

