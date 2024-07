Sensei reaccionó al Desafío de Capitanes y le expresó su admiración a Karoline

El Desafío de Capitanes que tuvo lugar el pasado 4 de julio dio mucho de qué hablar en las plataformas digitales no solo por las novedades que anunció Andrea Serna, sino también gracias a la exigente prueba a la que se sometieron Karoline y Arandú (de Beta), Luisa y Alejo (de Omega) y Dickson y Santi (de Alpha).

El encuentro deportivo dejó como ganadores a los representantes de la casa azul, de manera que diferentes desafiólogos se tomaron las plataformas digitales para elogiar el gran trabajo que realizaron en el Box Amarillo, la zona de La Ciudadela que se caracteriza por tener un estilo militar.

De hecho, Sensei, ganador del Desafío The Box 2023, se tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde recoge casi 300 mil seguidores, para opinar sobre la contienda y halagar la idea que tuvo la producción de poner a prueba en esta etapa del juego las habilidades de un hombre y una mujer que no ostentara hasta el momento el título de líderes.

“Estuvo muy chévere. La verdad me hubiese encantado haber hecho la capitanía con Cifuentes, ¿ustedes nos imaginan en una prueba de estas? No, eso hubiese sido muy bacano. La verdad, la de hoy me gustó mucho (…) Esfuerzo, había muy buena fuerza, resistencia al cien”, comentó.

Posteriormente, le respondió a un seguidor que había quedado gratamente sorprendido con el desempeño de Karoline y afirmó que, si sus contrincantes no le prestan suficiente atención, cree que puede avanzar a la final del reality de los colombianos.

“Mis respetos, la dio toda, fue la que llevó a Arandú arrastrado, lo guiaba. Vean que llegó y se devolvió por él para ayudarle con las pelotas de cemento (…) Donde la dejen seguir, esa pelada se mete en la final porque es muy buena”, finalizó.

