Julio se negó a coger moneda que Rata encontró en el 'Desafío': "Va contra mis principios"

En medio de la prueba del Desafío Siglo XXI, Zambrano se da cuenta de que la Moneda Dorada que Rata cogió de primeras, está al lado de él. Por lo cual, le dice a Julio que la coja, pero él solo mira para el lado y no hace nada al respecto.

Por lo cual, el medallista olímpico no duda en insistirle para que lo haga sin problema. A pesar de todo, él se mantuvo en su posición de que no quería agarrar la moneda del compañero de Alpha, porque él la encontró de primeras.

Cuando llegan a Playa Baja, Leo no duda en preguntar por la Moneda Dorada. Y ahí Julio dice que eso va en contra de sus principios, y que por eso prefirió no tocarla. Posteriormente, Gero cree que, si lo hubiera hecho, Alpha enviaba el chaleco y el castigo a ellos.

Cómo se pueden ganar la Moneda Dorada

Lo que hay que hacer es encontrar de primeras la moneda y lograr mantenerla durante toda la pista. Quien lo haga, podrá subirse una balanza, en donde tendrá que suspenderse de una barra para que caiga todo el dinero posible en una esfera.

Los participantes solo podrán saber el valor exacto de lo que recogieron hasta que lleguen a la casa y lo puedan contar. Hay mucho suspenso, porque querrán siempre llevarse la mayor cantidad de plata para sus casas, a parte del que recojan en la competencia.

