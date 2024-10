Exparticipante del Desafío entró en fuerte depresión luego de dos delicadas operaciones

Mackarthur fue uno de los participantes que estuvo en el Desafío The Box 2023 y quien sigue estando activo en sus redes sociales, en las cuales conecta con los fanáticos que le dejó el reality de los colombianos.

Cabe recordar que este excompetidor tuvo que abandonar la Ciudad de las Cajas, mientras que hacía parte del equipo Alpha, por causa de una lesión en su rodilla, la cual no podía seguir exponiendo dentro de los juegos, y fue reemplazado por JP.

Mackarthur, del Desafío 2023, fue operado dos veces

A través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, en la que plasmó los duros momentos que ha estado atravesando luego de tener que ser intervenido quirúrgicamente, el exparticipante del reality relató lo que está viviendo.

"Ha sido un viaje demasiado largo, pero lleno de aprendizaje, victorias y derrotas, alegrías y tristezas, subidas y bajadas, sueños y pesadillas. Después de dos cirugías seguidas, en ambas rodillas, entré en una etapa de depresión que me costó mucho identificar y luego, aceptar", mencionó Mackarthur en su post.

Con un video en el que recopiló cómo ha sido su proceso desde las operaciones a la recuperación, fase en la que está actualmente, el exparticipante se sinceró con sus seguidores: "esta es una etapa donde estuve en un lugar muy oscuro que, no es un chiste y no se lo deseo a nadie. Tomé buenas y malas decisiones, actué bien y actué mal, y me costaba identificarlo, todo por una nube de pensamientos que iban y venían todo el tiempo y no me dejaban en paz, pensamientos que en algunas ocasiones se salieron de control y tuve que buscar ayuda".

Sumado a esto, Mackarthur quiso, por medio de su experiencia, motivar a quienes llega con su contenido y demostrar que ahora está enfocado en fortalecerse, dejar de lado los conflictos con los que lidió y cambiar su forma de vida: "voy muchísimo mejor y este viaje me ha acercado a personas increíbles, pero también he perdido algunas; me ha dejado muchas cicatrices, que han servido para reflexionar e intentar ser un mejor hombre todos los días, no es tarde. El deporte es una herramienta de vida increíble. Nunca es tarde".

En cuanto a reacciones por parte de exparticipantes del Desafío The Box 2023, hasta el momento ninguno le dejó un comentario en su publicación ni han hablado del tema de manera pública en sus redes sociales.