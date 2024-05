Willi, el Desafiante de la Semana que resultó ganador, revela cómo es dormir en el piso

Durante el capítulo 35 del Desafío 2024, los televidentes fueron testigos de la destreza de Willi, el Desafiante de la Semana que representó a Alpha en el terreno de juego. Este vendedor de comida rápida oriundo de Tumaco, Nariño, hizo todo lo que estuvo en sus manos para dales la victoria a los integrantes de la casa morada.

En diálogo con Caracoltv.com, el hombre habla acerca de cómo fue su experiencia en el reality de los colombianos y aprovecha para agradecerle a sus colegas por la acogida, pues sintió que lo trataron como un miembro más no solo por los mensajes de aliento que le daban en la arena, sino también debido a los consejos que obtuvo.

Mira también: Campanita preocupó a los usuarios por su descompensación en el Desafío: Así reaccionaron en redes

“Entré a la casa como con un poquito de duda (…) Cuando ingresé, miré para todos lados, no encontré a nadie, dije ‘será que es por aquí’ y claro, vaya sorpresa que los compañeros estaban escondidos y cuando me di la vuelta, los agarré por detrás. Ellos me estaban esperando por un sitio, pero yo les salí por otro”, señala.

Asimismo, dice que participar en esta zona que está dedicada especialmente a los obstáculos de aire le hizo recordar su etapa escolar, debido a que le encantaba realizar actividades que pusieran a prueba su capacidad para tener equilibrio, fuerza en los brazos y constancia.

No te pierdas: Qué problema de salud tiene Santi, del Desafío 2024: La condición por la que lo comparan con Beba

Publicidad

“En cuanto al equilibrio, claro, me acordé un poco de mi infancia y pues dije ‘no, si nosotros de pequeños subíamos palos, nos tirábamos, una que otra cosa, entonces por qué no lo podemos hacer ahora’”, expresa en medio de la entrevista.

Por último, dice que, contrario a lo que muchos piensan, no se le dificultó mucho dormir en el piso, a pesar de las bajas temperaturas, pues considera que hay personas dentro de la producción que pudieron pasarla peor, tal es el caso de Beta, que tuvo que asumir el castigo de sumergirse en agua helada durante toda la noche.

Te puede interesar: Francisco confiesa si desea que Santi deje de ser el capitán de Alpha en el Desafío 2024

Publicidad

“Me visitaba el frío y me decía ’Willi, vengo a incomodarte’ y yo no, yo estoy durmiendo, váyase de acá”, finaliza.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.