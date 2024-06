Kratos revela su versión de lo sucedido en el Box Negro: “en la red me asusté, no podía respirar”

Kratos, el más reciente eliminado del Desafío explica que este Box Negro fue una de las pruebas con mayor exigencia a nivel físico y, como esta, solo había tenido otra pista en la que sintió que no podía continuar, fue en el Box Amarillo, sin embargo, al ser grupal lo consiguió sin problema.

Kratos habla de su problema de salud en el Desafío

El deportista confiesa que en el momento en el que pasó la rampa con las esferas de cemento ya se sentía muy mareado e incluso no veía bien. Es por esto por lo que, poco después, cuando iba a entrar en el siguiente obstáculo el cuerpo le dejó de funcionar y no tenía fuerza, explica en exclusiva para Caracoltv.com.

Kratos asegura que el tema de no haber comido hace aproximadamente cuatro ciclos le afectó más de lo que pensó y continúa diciendo que su cuerpo no le permitió dar más, se le fue el aire: “en la red me asusté, me tocó salir, pensaba que no podía respirar”, dice.

Por otro lado, el más reciente eliminado del Desafío comenta que los tres hombres de Beta tuvieron que ayudarse para levantar el palo de madera y pasar las esferas, sabe que en ese momento debió aprovechar, pero no lo hizo y así fue el resultado.

Kratos confiesa que cambió por completo en el Desafío

El jugador de rugby está seguro de que al reality de los colombianos entró un hombre, pero sale otra persona. Cambió muchas cosas de sí mismo para bien y ahora entiende que todo se debe valorar más, como el alimento.

Aprovechando la entrevista, el exintegrante de Omega invita a los televidentes a no desperdiciar la comida, a apreciarla, pues muchos no saben lo que es sufrir aguantando hambre durante varios días seguidos. Finalmente revela que, de ahora en adelante, no dará por sentado nada en la vida.

Cuánta plata se lleva Kratos del Desafío

Lo cierto es que el desafiante sale del reality de los colombianos con más dinero que Campanita, el hombre eliminado antes que él en su grupo, quien se llevó ocho millones. Según información de la producción, el bogotano se lleva a su casa 19.530.000 millones de pesos.

Parece que en dos ciclos los integrantes del equipo rosado han podido recuperarse, pues esta era la suma con la que contaba el bailarín antes de que Beta les quitara el 50% de sus ganancias. Por otro lado, Lina, que salió del Desafío primero que sus dos compañeros, confesó en una entrevista exclusiva que tenía un poco más de 18 millones.

