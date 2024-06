¿A Kratos le gusta Glock? El eliminado del Desafío confiesa en exclusiva qué opina de la joven

En el capítulo 56 del Desafío, Kratos se convirtió en el eliminado después de un exigente Desafío a Muerte con Francisco, Yoifer y Hércules. El miembro de Omega tuvo problemas de salud que no le permitieron sentirse bien para continuar y por los que fue atendido por el equipo médico.

Tras despedirse de todos sus compañeros, el desafiante le dio un último adiós a Glock, con quien se besó durante una fiesta cuando inició la etapa de tres equipos en el reality de los colombianos. Allí le confesó que le daba un detalle con el objetivo de que no lo olvidara.

Qué le dio Kratos a Glock en el Desafío

En exclusiva, el deportista comenta que le obsequió a la barranquillera una pequeña piedra que encontró en uno de los Box, esto, ya que desde el momento en el que la vio le gustó mucho debido a su color y que tenía una imperfección: “una manchita, como yo”, menciona entre risas.

Para Kratos la roca brilla con luz propia y esto lo motivó a regalársela, sin embargo, no quería hacerlo hasta encontrar el momento perfecto. Además, hace énfasis en que Glock le parece “una persona increíble y bella”.

No obstante, el bogotano aclara que no es alguien al que le gusten los shows, tampoco quería importunarla en las pistas, por lo que no encontraba la forma de entregarle el regalo, siente que el hecho de que ella quedara de última al despedirse hizo que todo coincidiera.

El eliminado del Desafío 2024 explica que se siente tranquilo, ya que por lo menos le dejó el regalo para que siga pensando en él por el tiempo que le quede en la competencia, motivado por que ella supiera que la aprecia y que tuvo en cuenta todo el ánimo que le dio.

A Kratos del Desafío le gusta Glock

Ante la pregunta de si le gusta su contrincante, el jugador de rugby no tiene problema al decir que le parece muy linda y por esta razón sus compañeros de Omega lo molestaban para que se atreviera a invitarla a un Cubo, aunque no se dio, pues ya había otras parejas.

El bogotano opina que la integrante de Beta “es muy linda físicamente y como persona, por lo poco que conoció”, además, agrega que es de la costa colombiana y esto es algo que le encanta. Finalmente, declara que la buscará cuando salga de la producción, pues tienen un baile pendiente y quisiera hablar con ella.

