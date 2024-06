Campanita, eliminado del Desafío, se sinceró sobre pasar hambre: “que nadie viva la experiencia”

Campanita es el nuevo eliminado del Desafío 2024 y, como otros de sus compañeros que ya salieron de la producción, revela que la experiencia le enseñó demasiadas cosas que aplicará para su vida diaria, pues era uno antes y otro después de pasar por esto.

El bailarín declaró que creció como persona e internamente se dio cuenta de que podía lograrlo absolutamente todo si así se lo proponía. Entre estos detalles, descubrió que pudo cumplir con el reto de aguantar hambre.

Conoce más:Campanita, eliminado del Desafío, opina sobre la alianza de Omega y Beta, ¿qué pasará ahora?

En medio de la entrevista exclusiva comentó que esto era algo que no había hecho nunca antes en su vida y que durante su paso por el Desafío experimentó casi 10 ciclos, sobre el tema dijo: “me enseñó a ser fuerte”.

El eliminado de la competencia explicó que ahora valora muchas cosas, empezando por la comida: “yo afuera cuando no tengo hambre, dejo la comida ahí, a veces me lleno y también la dejo, ya sé que no puedo hacerlo”, manifestó.

Publicidad

De la misma forma, ahora entiende el valor de tener una cama y por esta razón seguirá ayudando a las personas, como lo ha venido haciendo durante un tiempo, pues esto es algo que le apasiona, finalmente, sobre el tema de aguantar hambre hizo un comentario concreto: “siento que es demasiado duro, la experiencia que yo viví no quiero que nadie la pase”.

El competidor se sinceró sobre lo único que lo ayudaba a soportar los ciclos y a mantenerse en pie cuando su equipo no tenía comida. Entre risas comentó: “me atragantaba de Electrolit”, ya que sus compañeros le decían que esta bebida los hacía sentir un poco más llenos y al estar disponible en las competencias, era lo que le brindaba consuelo.

Te puede interesar:Campanita confiesa cuánto dinero tenía antes del castigo de Beta y con cuánto se va del Desafío

Publicidad

Andrea Serna le envió un mensaje a Campanita del Desafío

A través de sus redes sociales, la caleña compartió varias instantáneas junto al bailarín, entre ellas, una en la que se están abrazando y donde escribe: “Amo este momento, este instante que ustedes no ven, es de lo que más disfruto, finalmente fuera de competencia, romper las barreras del juego y fundirme en un abrazo con ellos”, adicionalmente, aseguró que todos lo extrañarán y le deseó que “vuele muy alto”.

Finalmente compartió un video en el que aclaró que “le da mucho guayabo que se fuera Campanita” y no dudó al mostrar que lo que compartieron al bailar juntos en medio del Box Negro fue muy especial.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.