Be explica por qué es un adicto al Desafío y confiesa qué lo convenció a volver

Be arribó nuevamente al Desafío, del cual quedó como subcampeón en 2018, para luchar de la mano de Natalia rumbo a la Gran Final, sin embargo, fue eliminado en el Box Negro por Darlyn y Sensei.

Be y su paso por el Desafío

Luego de haber estado en la celebración por los 20 años del reality de los colombianos, el que fue dupla de Natalia hace una confesión con la que seguramente varios exparticipantes se sienten identificados.

"Una vez usted viene al Desafío, ya queda, por así decir, adicto", asegura Be, quien seis años después regresó a esta competencia y quedó en el cuarto lugar del Ciclo Dorado, en el que se mostró como un líder para sus compañeros del equipo Tino.

Y es que a pesar de que es un apasionado del programa, este creador de contenido revela que le surgieron ciertas dudas, especialmente por cuestiones de trabajo: "me encanta competir y entrenar duro y la verdad cuando me llamaron para el Desafío yo quedé como ¿será?, pero en el fondo yo quería".

No obstante, Be relata qué fue lo que lo terminó convenciendo de ser parte del Desafío 2024: "quiero sentir ese rigor y esa adrenalina una vez más y la verdad doy gracias por haberme contactado y no me arrepiento de absolutamente nada, estoy super feliz de haber llegado a ser un Finalista, eso cuenta y va a quedar marcado en mi perfil".

Be y su rivalidad con Olímpico en el Desafío

Uno de los temas más valiosos para este eliminado del reality de los colombianos en su participación de la mano de Natalia fue el poder darse una oportunidad que llevaba esperando desde la edición en la que estuvo.

"Cuando yo me encuentro con Olímpico yo dije 'no, aquí tenemos que hacer revancha, si nos pusieron así eso es por algo. Esto no puede quedar así'", dice Be, destacando que en el 2018 las cosas se definieron por una votación de los fanáticos del Desafío.

Al comentar lo vivido en la Ciudadela, el eliminado relata lo que experimentó en el Box Negro: "cuando estábamos en muerte, que me tocó definir contra Olímpico, para mí eso fue una final y yo puedo decir en cierto modo que me saqué la espinita. Él me gano en votaciones, pero esta vez yo lo saqué".

