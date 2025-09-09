Alpha, Gamma y Omega se enfrentan en el Box Amarillo en una intensa prueba que requiere de fuerza y trabajo en equipo.
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Llegan nuevos castigos y nadie quiere recibirlos
En este capítulo, los equipos se enfrentan en el Box Amarillo en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, pero la tensión aumenta cuando Andrea Serna explica qué castigos hay para este ciclo.
08:55 p. m.Inicia el Desafio de Sentencia, Premio y Castigo
08:51 p. m.Zambrano sospecha que Mencho es la Elegida
Zambrano le dice a Grecia que Mencho es la Elegida del ciclo, pues la ha visto llorando y muy tensa. Al deportista le preocupa que haga perder la prueba del Castigo.
08:50 p. m.Llegan nuevos castigos al Desafío
Andrea Serna les cuenta a Alpha, Gamma y Omega que hay cuatro castigos nuevos para este ciclo. En las casas se siente temor, pues no saben cuál es el peor o cuál quieren evadir primero.
08:44 p. m.Gero se sincera sobre la depresión
Gero, integrante de Alpha, se sincera sobre sus compañeros y explica por qué se ha mostrado tan preocupado últimamente en el Desafío Siglo XXI. Por otra parte, Potro habla de un tema sensible y los demás equipos analizan quién saldrá en el próximo Desafío a Muerte.
08:40 p. m.Yudisa se desahoga con Mencho
La joven le dice a la pesista que se sintió atacada por su equipo, en especial, por Gio. Mencho le dice a Yudisa que puede contar con ella para el apoyo que necesite y que ella espera lo mismo.