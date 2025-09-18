🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: llega un capítulo lleno de sorpresas para todos

Conformación de duplas para el Desafío por Parejas
Tras una actividad en el ClubHouse con Mafe Aristizábal, los desafiantes escogen a la persona con la que mejor se entienden, sin saber que están eligiendo a su dupla para el Desafío por Parejas.
Tras la eliminación de Deisy en el Box Negro, Valentina le dice a su compañera Manuela que Eleazar prefería que se quedara Tina, pero también lanza otro comentario que resulta polémico.
