En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: llega un capítulo lleno de sorpresas para todos

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: llega un capítulo lleno de sorpresas para todos

En este capítulo, Andrea Serna les dice a los competidores que no tendrán una jornada normal como las de los demás ciclos. No te pierdas este minuto a minuto del Desafío Siglo XXI.

Por: Daniela Correa GrisalesPeriodista 
|
En vivo Desafío Siglo XXI.
En vivo Desafío Siglo XXI.
Foto: Caracol Televisión
Daniela Correa Grisales
Periodista
Actualizado 18 de sept, 2025
REFRESCAR
  • 08:16 p. m.
    Conformación de duplas para el Desafío por Parejas

    Tras una actividad en el ClubHouse con Mafe Aristizábal, los desafiantes escogen a la persona con la que mejor se entienden, sin saber que están eligiendo a su dupla para el Desafío por Parejas.

  • 08:06 p. m.
    Valentina dice que Eleazar celebró salida de Deisy

    Tras la eliminación de Deisy en el Box Negro, Valentina le dice a su compañera Manuela que Eleazar prefería que se quedara Tina, pero también lanza otro comentario que resulta polémico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad