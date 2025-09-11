En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Inicia un nuevo ciclo, ¿se renovará la alianza o surgirá otra?

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Inicia un nuevo ciclo, ¿se renovará la alianza o surgirá otra?

Los equipos se encuentran en el Box Azul para el Desafío de Sentencia y Hambre, pero el ganador tiene una tarea bastante completa: asignar el primer chaleco de mujeres y así definir el curso de la competencia.

Por: Daniela Correa GrisalesPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Daniela Correa Grisales
Periodista
Actualizado 11 de sept, 2025
REFRESCAR
  • 08:44 p. m.
    Desafío de Sentencia y Hambre

    Alpha, Gamma y Omega se miden en la primera prueba del ciclo en el Box Azul.

  • 08:30 p. m.
    En Gamma cuestionan el interés de Deisy en Rata

    Las mujeres de Gamma dicen que resulta muy curioso que su alianza con Alpha haya llegado a su fin y luego analizan qué es lo que ha sucedido entre Deisy y Rata.

  • 08:21 p. m.
    Cambio de look en varios hombres

    Mientras los equipos deciden qué hacer con los chalecos y la alianza que había, algunos hombres se cambian de look y de inmediato llaman la atención de Andrea Serna.

  • 08:05 p. m.
    Katiuska dice que en casa Gamma están emocionalmente destruidos

    La excapitana de Omega comenta que el castigo del dinero afectó a los naranjas, mientras que Juan dice que tienen que aprovechar el estado emocional de las demás casas.

