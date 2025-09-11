🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Inicia un nuevo ciclo, ¿se renovará la alianza o surgirá otra?

Desafío de Sentencia y Hambre
Alpha, Gamma y Omega se miden en la primera prueba del ciclo en el Box Azul.
Las mujeres de Gamma dicen que resulta muy curioso que su alianza con Alpha haya llegado a su fin y luego analizan qué es lo que ha sucedido entre Deisy y Rata.
Mientras los equipos deciden qué hacer con los chalecos y la alianza que había, algunos hombres se cambian de look y de inmediato llaman la atención de Andrea Serna.
La excapitana de Omega comenta que el castigo del dinero afectó a los naranjas, mientras que Juan dice que tienen que aprovechar el estado emocional de las demás casas.
