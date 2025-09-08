Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Es momento de asignar el tercer chaleco, pero con la Muerte no se juega

En este capítulo los tres equipos competirán en el Box Azul; sin embargo, al final habrá tensión en una de las casas. Además, los hombres hacen de todo por evitar el chaleco.

Por: Daniela Correa GrisalesPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Daniela Correa Grisales
Periodista
Actualizado 8 de sept, 2025
REFRESCAR
  • 09:10 p. m.
    Desafío de Sentencia y Bienestar

    Al Box Azul llegan dos hombres y dos mujeres de Omega, Alpha y Gamma para competir por las comodidades de las casas. Mira acá la prueba.

  • 08:28 p. m.
    Rata explica por qué se puso el Chaleco

    Andrea Serna le pregunta al joven atleta por el chaleco y él explica los motivos por los que irá a Muerte; sin embargo, en las otras casas están seguros de que es el Elegido.

  • 08:22 p. m.
    ¿Tina tiene celos de Deisy?

    Eleazar y Tina regresan de la Suite ditu, pero cuando la joven le pregunta a Leo, actual capitán de Alpha, si le gusta Deisy, este lo niega rotundamente.

  • 08:04 p. m.
    Gero regresa a Alpha

    El competidor regresa a casa tras la revisión médica y les cuenta a sus compañeros si puede seguir en la competencia o si tendrá que irse por su lesión.