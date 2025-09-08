🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Es momento de asignar el tercer chaleco, pero con la Muerte no se juega

Desafío de Sentencia y Bienestar
Al Box Azul llegan dos hombres y dos mujeres de Omega, Alpha y Gamma para competir por las comodidades de las casas. Mira acá la prueba.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Al Box Azul llegan dos hombres y dos mujeres de Omega, Alpha y Gamma para competir por las comodidades de las casas. Mira acá la prueba.
Andrea Serna le pregunta al joven atleta por el chaleco y él explica los motivos por los que irá a Muerte; sin embargo, en las otras casas están seguros de que es el Elegido.
Eleazar y Tina regresan de la Suite ditu, pero cuando la joven le pregunta a Leo, actual capitán de Alpha, si le gusta Deisy, este lo niega rotundamente.
El competidor regresa a casa tras la revisión médica y les cuenta a sus compañeros si puede seguir en la competencia o si tendrá que irse por su lesión.