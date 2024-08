Dickson arremetió contra Kevyn por apoyar a Natalia en el Box Negro: "me vendió"

Luego de haber salido de La Ciudadela del Desafío 2024, Dickson tuvo la oportunidad no solo de reencontrarse con su familia y retomar la realidad, sino también de ver los episodios de la producción de Caracol Televisión. La modelo no dudó en referirse a los momentos más polémicos de su paso por el reality.

Inicialmente, la exintegrante de Beta aseguró que, aunque se enamoró de la energía de Alpha debido a que estuvo allí durante varios ciclos, al final logró tomarles un gran cariño a los miembros de la escuadra azul.

“Soy de corazón Alpha, morado; pero mi color es azul”, señaló.

Uno de los temas que más destacó en redes sociales y que la tenía como protagonista fue el hecho de que fue eliminada en el ciclo número 15 después de ponerle el chaleco de Sentencia a Natalia, pues creía que tenía todo lo necesario para sacarla del programa; sin embargo, nada le salió como lo tenía planeado.

Los fanáticos del Desafío dividieron opiniones en X (anteriormente Twitter): mientras unos felicitaban a Natalia por haberla vencido y demostrarle que no “iba en carrito”, otros consideraron esto como algo injusto, añadiendo que la participante de Omega hasta ahora está probando que tiene un buen rendimiento en la arena.

Dickson dijo sentirse afectada por el apoyo de Kevyn a Natalia en el Desafío 2024

Respecto a este Desafío a Muerte, Dickson no se quedó callada, dado que arremetió contra Kevyn al ver que él apoyo a su enamorada en vez de ser imparcial o desearle mucha suerte a ella en el Box Negro.

“A mí me dolió lo de Kevyn y mucho. Me vendió y aparte de todo... Uno puede estar ahí, pero no tiene el oído (…) Me dolió que hubiese preferido el amor que su equipo, porque yo hago parte del grupo”, señaló.

Finalmente, agradeció por los comentarios que le dejaron en Internet, incluso cuando recibió críticas, e invitó a los usuarios de Internet a estar pendientes de sus redes sociales, donde estará contando algunas novedades.

