Dickson se siente culpable de haber criticado a Santi en el Desafío: "le debo disculpas"

Para nadie es un secreto que durante su tiempo en Alpha, Dickson tuvo varios choques con Santi, especialmente por su rendimiento en los Boxes del Desafío 2024, ya que en muchas oportunidades lo catalogó como el único responsable de sus derrotas, haciendo que su compañero se viera debilitado en su autoconfianza y su convivencia fuera cada vez más tensa. Y es que no solamente era ella, sino que se sumaban las demás mujeres del equipo.

El estar dentro de la Ciudadela por muchos días puede hacer que los competidores tengan un comportamiento no deseado o esperado, ya que la presión y todas las necesidades que allí se atraviesan hacen que muchos se lleven a sí mismos a un límite o que sin darse cuenta afecten a quienes allí los rodean.

Dickson se quiere disculpar con Santi tras el Desafío

Es por ello que tras ser eliminada del reality de los colombianos esta cucuteña cayó en cuenta de las fallas que cometió contra su compañero y no le gustó revivir las palabras o actos que tuvo hacia él, confesando en El Sentenciado lo que quiere hacer al reencontrarse con él.

Si lo tuviese al frente, Dickson le diría: "que me disculpe porque siento que fui muy dura y exagerada, que no me puse en el lugar de él. Que en algún momento yo tuve quizá una tendinitis o algún dolor, pero yo siempre me hice la fuerte para que no me dijeran 'tanto que criticó a Beba o Santi y está en lo mismo'".

Ya sin la presión sobre los hombros y con sus comodidades de vuelta, esta exparticipante de Beta entendió que su compañero siempre tuvo la mejor actitud hacia ella y que él sí supo aceptar cuando tenía momentos de debilidad, los cuales en ocasiones eran notorios en las pistas.

"Cuando yo tuve lo del tobillo me acordaba mucho de él y me preguntaban '¿te duele' y yo decía que no", exalta Dickson, quien en El Sentenciado demuestra el arrepentimiento que tiene luego de lo ocurrido.

"A la persona que más le debo disculpas y me encantaría verlo es a Santiago, siento que le debo una conversación muy larga. A parte, él es un líder motivacional increíble, levanta hasta a un muerto. Siento que en ese momento lo vi, pero no lo reconocía", menciona.

Para finalizar este tema, Dickson resalta a Santi para que los colombianos puedan dimensionar lo buena gente que es: "el podría no ser 100% competitivo, pero como persona es un ser increíble".

