¿Dickson predijo una eliminación? La exdesafiante reveló quién no merece llegar a la final

Dickson fue la invitada especial al episodio de El Sentenciado, podcast de Caracol Televisión, que se emitió el pasado jueves 1 de agosto, de manera que aprovechó para referirse a diferentes temas de su paso por el Desafío 2024.

La exintegrante de la casa Beta se tomó un tiempo para confesar a quién le pondría el temido chaleco y quiénes considera que van en carrito; sin embargo, algo que llamó la atención del capítulo es que no tuvo pelos en la lengua al mencionar el nombre de aquel concursante que no cree que merezca llegar a la final del reality de los colombianos.

¿Dickson predijo una eliminación en el Desafío 2024?

La Súper Humana reflexionó sobre el comportamiento que tuvo con Santi y aseguró que después de su salida tuvo la posibilidad de ver los capítulos de la producción y percatarse de que él sí cuenta con lo necesario para estar en una instancia avanzada del juego.

“Tengo que se consecuente con lo que he dicho, en alguna entrevista mencioné a Santiago (…) Me parece que merece llegar a la final ya que nadie sale libre de tantas muertes. Aparte, porque él es buena persona. Nadie es perfecto y nadie es completo al 100% competitivamente hablando”, señaló.

De esta forma, dejó un espacio para dar una nueva respuesta; por lo que no tuvo miedo de agregar que un miembro de la escuadra azul, mismo grupo al que perteneció, es quien no debería estar en las últimas etapas.

“No soy quién para decir ‘no merece’, pero si tengo que exponer algún nombre sería, de los que están ahora, Hércules”, confiesa.

Cabe aclarar que durante el capítulo 82 del Desafío 20 años, Hércules fue eliminado luego de haberse enfrentado a Santi en el Box Negro. Por parte de las mujeres, Glock se despidió de la contienda al ser sacada por Natalia.

