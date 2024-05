Descubre quién sería el participante que reemplazaría a Santi en caso de que renuncie al Desafío

Santi les expresó tanto a sus compañeros como a sus rivales del Desafío 2024 su deseo de renunciar a la competencia tras la caída que tuvo en el Box Blanco y el bajo rendimiento con el que se ha desempeñado dentro del juego últimamente, ya que considera que ha afectado a Alpha.

Luego de todo esto y de las críticas que ha recibido, el entrenador personal expresó que no puede seguir adelante y que considera que lo mejor para su escuadra es que alguien renovado les aporte lo que él no ha podido. Sin embargo, todos en la Ciudadela le pidieron que siguiera adelante y que no se dejara caer, por lo cual, hasta el momento, no ha hecho efectiva su propuesta.

Este participante reemplazaría a Santi en el Desafío 2024

En caso de que el integrante de Alpha decidiera cambiar de opinión y finalmente decidiera renunciar a la competencia, Juan sería el hombre que llegaría nuevamente al Desafío 20 Años, pues a pesar de que antes de él hubo más eliminados, es el siguiente en la lista.

Ya que no pueden reingresar mujeres, ni Lina ni Anamar podrían entrar a la Ciudadela, mientras que Marlon fue expulsado y no tiene derecho de estar otra vez en esta edición. Por otra parte, Francisco ya está conformando Beta, por lo que el espiritista sería el que volvería al equipo morado.

Qué pasó con Santi en el Desafío 2024

Cansado de lo que está pasando y haciéndose el único responsable de la actualidad de Alpha, el participante se sinceró ante la presentadora y todos los competidores al expresar que aunque no quiere hacerlo (abandonar la Ciudadela) considera que es lo mejor para no seguir afectando a los integrantes de su escuadra.

Cabe destacar que todo esto ocurrió luego de que Kevyn expresara que no entiende por qué siguen cayendo en los mismos errores a pesar de que es algo que han hablado en casa y que no le gusta caer derrotado, sin dejar de seguir aportando lo mejor de él, independientemente de los colores que esté portando.

Las punzantes palabras del capitán de Alpha causaron que Santi levantara la mano, les pidiera perdón a todos los que se encontraban allí e hiciera una confesión: "estuve pensando hace ya un tiempo y... ya no tengo gasolina. Es muy difícil para mí tomar esta decisión".

Sin siquiera dejarlo terminar la idea, los integrantes de Beta fueron los primeros en intentar que reflexionara su idea y lo motivaron, al punto de que Darlyn le pidió a Karoline que no lo juzgara, y Arandú no dudó en ir hasta donde estaba él para darle fuerza y recordarle que este era su sueño desde hace nueve años. Ante esto, Francisco también se acercó al que era su compañero y los hombres de Omega no dejaron de alentarlo.

Ya una vez con todos los integrantes de su equipo reunidos, Santi les dijo: "les he fallado, ya no tengo energía como competidor, no quiero seguirles costando esta prueba de aire en próximos ciclos, entonces, quería comunicarles no tengo más gasolina". Karen fue la primera en reaccionar y le aseguró que veía mucho en él, por lo que no comprendió el por qué se iba a rendir.

El desafiante destacó que considera que alguien que esté más renovado les podría aportar lo que él no ha hecho, haciendo énfasis en que es consciente de que mentalmente ha sido un gran bastón. Durante este emotivo instante, Arandú ingresó para colocarle el chaleco, no sin antes expresarle que lo ve como un guerrero y pedirle a sus excompañeros que lo motiven, en vez de hacerlo caer más.

Para finalizar, Dickson le recordó a Santi que las cosas no son como empiezan, sino como terminan y Kevyn reflexionó sobre los cambios que deben realizar, tanto en convivencia como en el juego, brindándole nuevamente confianza al entrenador personal.

