Desafío 2024: ¿Qué pasó entre Darlyn y Guajira en el Box Rojo en la prueba de contacto?

El capítulo 105 del Desafío 20 años podría catalogarse como uno de los más intensos de esta temporada, pues se vivió la tercera contienda del ciclo dorado y esta fue una prueba de contacto en el Box Rojo, donde usualmente los competidores se dejan llevar por la adrenalina al interactuar con sus contrincantes.

Qué pasó entre Darlyn y Guajira en el Box Rojo

En esta oportunidad, se dio un confortamiento entre Darlyn y Guajira justo cuando la escuadra roja anotó su sexto punto y la azul iba en ceros, pues la pareja de Kevyn no se la puso nada fácil a su contrincante.

Cuando los Pibe anotaron, la oriunda de Marinilla le reclamó a la abogada, haciendo referencia a que no era una verdadera deportista ni atleta, pero su rival no se dejó intimidar y le hizo una señal con la mano como para que "siguiera hablando". Esto desató inconformidad entre ambas escuadras, no obstante, las dos mujeres volvieron a verse cara a cara en la pista.

A ver la forma en que la mujer que llegó como refuerzo de Kevyn tomaba a su compañera para arrebatarle el balón, Alejo comentó que le parecía una "cochinada". Ambas Súper Humanas siguieron forecejando, hasta que ganó el equipo Pibe.

El roce entre Darlyn y Guajira continuó frente a Andrea Serna

El confrontamiento entre Darlyn y Guajira no se quedó en el terreno de juego y en la puesta la presentadora del reality les preguntó qué sucedió. La integrante que portaba el uniforme azul acusó a su rival de jugar sucio, mientras que su adversaria le aclaró que ella no juega de esa forma.

