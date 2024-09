Capítulo 105 completo Desafío 20 Años: Guajira y Darlyn se confrontan en el Box Rojo, ¿juego sucio?

La competencia en el Desafío tiene preocupados a los miembros del equipo Tino, pues están cansados de tantas derrotas seguidas, el tener que portar todos los chalecos y lidiar con los duros castigos, no obstante, se ponen a analizar su situación y consideran que sus rivales no han sido superiores, sino que han ganado por fallas que ellos mismos han tenido en los Boxes.

Por su parte, en la escuadra Pibe Guajira y Kevyn comentan el altercado que tuvieron Jerry y Karoline, quienes discutieron después del Box Amarillo, en el que le dieron la razón a la Dj con la observación que le hizo a su dupla.

Ya que Natalia no tiene su característica sonrisa y se levanta un poco cortante con sus compañeros, Be decide acercarse a ella para preguntarle qué le está pasando y ayudarla a motivarse en un momento clave dentro del juego, pues tienen la oportunidad de ganar una de las pruebas y evitar otro ciclo perfecto de sus rivales.

Tras la prueba en el Box Rojo, cada equipo da su punto de vista sobre lo sucedido en el terreno de juego, pues mientras que los del equipo Tino están indignados con la forma de atacar de sus rivales, ya que consideran que querían afectarlos y lesionarlos, los integrantes de la escuadra Pibe mencionan que ellos hablan desde el desconocimiento y por causa de la mala racha que han atravesado.

Luego de esto, ya en la charla con Andrea Serna, Darlyn aprovecha para acusar a Guajira de emplear juego sucio durante el Desafío de Sentencia y Bienestar, mencionando que su intención era dañarlos, por lo cual la abogada no guarda silencio y le responde a su contrincante, recordando otro momento en el que le dijo "qué asco" al oído.

Luisa es la apoderada y quien se apropia de la palabra para expresarle a Kevyn que piensan que Guajira ha dañado su buena energía y lo ha vuelto en una persona diferente hacia ellas, no obstante, él hace la claridad de que esa decisión de alejarse de ellas fue algo personal y no impulsada por su dupla, recalcándoles que él las quiere, pero que no relacionen a la abogada con eso.

