Darlyn acepta que el eliminado le calló la boca y hay una emotiva despedida

La eliminación de Francisco y Madrid causa todo tipo de reacciones en los demás competidores del Desafío 2024 y por eso Alejo y Darlyn le dedican unas sentidas palabras a su compañero para despedirlo y desearle lo mejor al regresar a su vida.

La joven de Marinilla dice que le alegra haberlo conocido en esta etapa y que a pesar de que no eran loas más cercanos, lo respeta y admira. "Vi una persona que me cura el corazón, entendí los que Omega veían en él, me encanta que me callen la boca de la mejor manera.... Yo sé que lo que le espera es gigante".

