Santi rompe el silencio ante las críticas de Natalia por su beso en el Desafío, ¿no le gustó?

El beso entre Santi y Natalia en el Desafío 2024, el cual se dio con la llegada de la experta en twerk a Alpha, fue uno de los momentos que más generó polémicas antes de que ella iniciara una relación con Kevyn, dado que dividió opiniones por los comentarios que se dieron entre las mujeres del equipo, quienes no se vieron complacidas con lo visto entre los dos participantes luego de que aceptaran un reto en la piscina.

Y es que como nunca se vio en pantalla que ellas se acercaran al entrenador para comentarle al respecto o siquiera preguntarle si estaba cómodo con la situación, quisimos que él mismo escuchara algunos de los comentarios de la desafiante y comente lo que piensa al respecto.

Santi reacciona a las críticas de Natalia tras su beso en el Desafío

Tras su salida del reality, este excapitán del equipo Pibe mira el momento en el que Natalia le contó a Kevyn lo que había sentido tras lo sucedido en la casa Alpha y las duras palabras que utilizó para referirse a su compañero.

Durante este video pudimos revivir estas palabras de la entrenadora online: "un beso se da por lo menos cogiéndolo a uno de la cintura, con propiedad, como un macho. Esta cama besa mejor que él, me gustan otro tipo de cosas en un hombre".

Tras escuchar lo mencionado por Natalia y lo crítica que fue, Santi se muestra tranquilo frente a la situación y comprende que no todos tienen la misma percepción de lo que para él fue un juego entre desafiantes.

"Para los gustos los colores y bueno, si quizás Nati no sintió que de pronto yo la tenía que coger así como un macho es porque simplemente yo iba concentrado en la competencia, no en quizás tener amoríos o cosas por el estilo", dice el eliminado, quien no refleja ira o resentimiento.

Asimismo, Santi da un poco de contexto y termina de dar su punto de vista sobre los comentarios negativos de la exintegrante de Alpha: "igual era un juego de un pico botella y ya, pero no, habrá a quienes les puede gustar un beso mío o a quienes no e igual es respetable".

Santi habla de su beso con Glock en el Desafío

Al repetir el momento vivido con la gamer durante la fiesta de integración cuando iban a quedar solo dos equipos, este eliminado comprueba que las cosas con ella se dieron de otra forma.

"Con las dos me sentí bien, sino que en el beso con Glock ya habíamos tomado un poco de alcohol y lógicamente ya con bebidas en la cabeza uno de pronto es más pasional o carnal y fue algo chévere, igual los dos estábamos en las mismas circunstancias y se disfrutó en su momento", recalca Santi.

