Darlyn hace una dura confesión sobre Karoline: “¿cómo no enchalecan a esa vieja?”

Inicia el día 84 en el Desafío y mientras que Karen, Santi, Francisco y Karoline están en Playa Baja, Alejo, Natalia, Kevyn y Darlyn disfrutan, no solo de la comodidad de una de las casas, también de la compañía de sus seres queridos, con quienes pasaron la noche.

Mientras que todos se alistan en la Ciudadela, los ganadores del Desafío X Todo conversan acerca de las mamás de sus compañeros, especialmente la de Karoline; sobre ella dicen que es una mujer muy noble y por eso, Natalia aprovecha para comentar que “no se parece a su hija”.

Alejo menciona que no conoce a la joven afuera del reality de los colombianos y siente que también está en modo competencia, por eso no puede comentar mucho al respecto, mientras que la joven de Omega vuelve a decir que ella tampoco ha tenido relación afuera con la joven con la que compartió en Gamma, sin embargo, sí insiste en que, dentro de la producción hay varias cosas que no le han gustado.

Por su parte, Darlyn explica que con lo poco que ha conocido a la huilense puede decir que podría estar afectada psicológicamente en Playa Baja, no solo por haber perdido, también porque llevaba varios días pensando en su mamá y no pudo verla.

No obstante, una de sus declaraciones más sorprendentes es que, así como Alejo y Natalia, ella también cuestionó algunas cosas de la mujer que es su co – capitana, incluso confiesa que en algún momento vio detalles en ella que la hicieron decir: “juepucha, cómo no enchalecan a esa vieja”.

Lo cierto es que sus compañeros no hicieron mucho énfasis en el tema y tampoco lo comentaron, pues pasaron rápidamente a hablar de Francisco y la traición que sintió por parte de los capitanes de Omega y Beta en el Desafío X Todo.

El error de Darlyn en el Desafío X Todo

Uno de los detalles que más llamó la atención durante la pista fue que las familias de los desafiantes los sorprendieron en la mitad de la pista y los ganadores podrían pasar la noche junto a sus seres queridos hablando sobre sus vivencias dentro del reality de los colombianos.

Las mujeres fueron las primeras en ver a sus mamás y, en el caso de Darlyn, a su papá. El momento fue bastante emotivo, pero también funcionó como distracción para varias de ellas y parece que esto le sucedió a la capitana de Beta.

La joven se tardó un poco en encontrar la ficha con su figura geométrica y cuando salió se dio cuenta de que estaba equivocada y había sacado la que correspondía a Alejo, ya que Natalia ya tenía la pareja de aquel elemento.

La competidora de Marinilla tuvo que volver a entrar al túnel, devolver la figura y buscar, una vez más, la que le correspondía, esto, mientras que su mamá le decía que tenía tiempo y podía hacer las cosas con calma, finalmente, le entregó todo a Kevyn, él recuperó la ventaja y tras el dilema que fue tildado como “traición” ganaron la prueba.

