Cuál equipo ganó la prueba de HOY del ‘Desafío’: ¿error en la estrategia?

En el capítulo del 13 de enero se vivió la segunda prueba del ciclo 21 del Desafío Siglo XXI, en la que estaba en juego el pago del arriendo y la entrega de dos nuevos chalecos de sentencia para una dupla.

Por el equipo Gamma compitieron Rosa y Gero, junto a Valkyria y Gio; mientras que por los Neos representaron a la escuadra Rata y Valentina, y la dupla conformada por Leo e Isa.

Cómo fue la prueba de HOY en el Desafío

Fue una prueba por relevos. El desafiante partió para cruzar obstáculos por encima y luego saltó a la piscina; en medio de esta subió por una pared colgante, la cual atravesó por un orificio.





Fuera del agua, enfrentó más obstáculos por la parte superior y después saltó a la segunda piscina. Posteriormente, salió para subir por las escaleras al segundo nivel del Box, donde encontró una dona de madera atravesada por una soga.

El participante debió regresar llevándola por todo el recorrido marcado por la soga para poder liberarla al final del Box. Una vez logró sacar la dona, la rodó sobre una mesa buscando que cayera por una ranura.

El primer equipo que liberó las cuatro donas y las embocó se quedó con la victoria.



Cuál equipo ganó la prueba de hoy en el Desafío

Durante la prueba, Leo fue el afortunado en quedarse con la Moneda Dorada, lo que le dio la posibilidad de colgarse en la Máquina de Dinero. En una competencia reñida, los chalecos de sentencia parecieron afectar el desempeño de Rata y Valentina.

Finalmente, la victoria fue para el equipo naranja, Gamma, que logró imponerse y asegurar estos días en la casa.

