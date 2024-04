Omega considera que a Beta le falta humildad y Gaspar arremete contra sus rivales

Recién termina el Desafío de Sentencia y Hambre en el segundo ciclo del Desafío 20 Años, Gaspar les menciona a sus compañeros de Omega que no entiende por qué los integrantes de Beta están celebrando su victoria luego de lo ocurrido con Kevyn, quien no esperó a ninguno de sus contrincantes y por ende no ayudó a nadie en el obstáculo de la rampa.

Ante esto, Lina hace énfasis en que a ella le daría pena festejar este tipo de actos y deja en claro que está de acuerdo con su compañera, quien dice que la palabra vale más para ella que en este caso comer.

Ya en medio de la charla con Andrea Serna, Gaspar compara el caso de Kevyn con el de Yoifer, puesto que este último también pudo subir la pista solo, pero decidió ayudar a Campanita, quien estaba detrás de él. En este punto menciona que su madre le enseñó a ser primero persona antes de competir.

Luego, cuando todos están en sus casas, tanto los miembros de Beta como los de Omega analizan esta situación, causando que los del equipo rosado consideren que cada vez que los azules ganen les enviarán chalecos.

