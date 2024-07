Natalia se siente impotente por su caída en el Box Blanco: “Se me enredó el chaleco”

El Box Blanco suele ser bastante retador para algunos participantes, pues algunos batallan con la fuerza de sus brazos y rompen la regla de oro: no tocar el piso. En este caso, Natalia, de Omega, reflexiona sobre su caída y explica qué fue lo que le sucedió.

“Me da mucha rabia porque cuando me caí allá fue porque literalmente se me levantó el chaleco y me enredó. Siento impotencia”, son las palabras de la bogotana.

