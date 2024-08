Francisco, del Desafío, relata la emotiva historia de cómo empezó con el breakdance

Los integrantes del equipo Tino aprovechan que no tienen los muebles de la sala para tener un momento de esparcimiento, por lo cual Francisco no duda en hacer sus mejores pasos de breakdance, los que sorprenden a los exparticipantes que no habían visto su habilidad.

Frente a esto, aprovecha para contar quién le enseñó esta disciplina y lo importante que ha sido para él, recomendando que otras personas hagan lo mismo para que la juventud se aleje de los malos caminos.

Francisco recibió críticas por entrenar en el Desafío

Mientras que todos estaban durmiendo en la casa Tino, Francisco decidió ponerse a hacer ejercicio en el gimnasio y a nadar un poco en la piscina, por lo cual terminó despertando a la mayoría de sus compañeros, quienes quedaron impactados ante lo que hizo.

Alejo y Natalia fueron quienes hablaron al respecto, razón por la que terminaron criticando al cucuteño, mencionando que se iba a cansar para la prueba que iba en camino y que se encontraba muy ansioso. A la vez, consideraron que puede llegar a ser una nueva estrategia, en la que los quiere atemorizar con su actitud.

Francisco se metió en el Desafío tras hablar con Madrid

Después de haberse casi que rendido ante la demora de Madrid, ahora Francisco volvió a estar de lleno en la competencia, por lo cual no dudó en ponerse su uniforme del equipo Tino y empezar a idear una estrategia con sus compañeros para salir adelante en las pruebas futuras.

Ante esto, el cucuteño aprovechó para hablar con su dupla y conocer un poco más de ella, quien le reveló que así como él también resurgió de las cenizas, aunque perdió la final, y le dio consejos sobre cómo lidiar tanto con los comentarios negativos como con el cariño de los fanáticos del Desafío.

Francisco y la llegada de Madrid al Desafío

Luego de recibir la llamada de Andrea Serna y de que la producción del Desafío 2024 diera inicio a la cuenta regresiva para cumplir con el reto, Francisco se mostró muy tranquilo, a pesar de saber que podía quedar eliminado de la competencia. El 'Tino' Asprilla, por su parte, le llamó la atención por no tener el uniforme puesto; sin embargo, el Súper Humano se negó a hacerle caso a sus indicaciones.

Madrid llegó justo a tiempo a la casa, por lo que los integrantes de la escuadra azul se apresuraron a darle la bienvenida y a preguntarle por los motivos de su tardanza.