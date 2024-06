Alpha cumple el castigo: Dickson golpea a dos compañeros y Natalia asegura que es la peor penitencia

Los integrantes de la casa Alpha se ponen en marcha para bajar los troncos del camión de manera ordenada; sin embargo, uno de los momentos que más llama la atención del castigo es que Dickson, sin querer, golpea levemente a Karen y Santi con uno de los palos.

La noche avanza en La Ciudadela y los participantes de la casa morada se preparan para cortar la madera. En medio del ejercicio, Natalia asegura que esta ha sido la penitencia más compleja que les ha tocado asumir dentro del reality de los colombianos.

La Desafiante de la Semana, por su parte, se muestra muy agotada por haber estado en el Box Blanco, pero aún así hace todo lo que está a su alcance para cumplir con la misión que les puso la casa Omega al girar la ruleta frente a Andrea Serna.

Karen se pronunció sobre su bajo rendimiento en Alpha, del Desafío 2024

Durante el capítulo 49 del Desafío 2024, Dickson aprovechó para acercarse a Karen y, como lo habló con Mapi, intentó hacerle ver que su desempeño últimamente no ha sido el mejor. La modelo que trabaja en Brasil inició preguntándole a su compañera si extraña algo del exterior, de manera que la joven no pudo contener las lágrimas.

La capitana de Alpha señaló que en los últimos días ha pensado mucho en su esposo y esto ha llegado a desestabilizarla en el juego. Además, le agradeció a su amiga por recordarle el motivo por el que ingresó al reality de los colombianos, a pesar de que sabía que iba a estar alejada de sus seres queridos.

Dickson y Mapi dudaron de las habilidades de Karen en el Desafío 2024

Dickson y Mapi aprovecharon un momento de relajación en Alpha para conversar sobre el bajo rendimiento que últimamente ha demostrado tener Karen, su capitana, en el reality de los colombianos.

Las jóvenes aseguraron que su idea era darle a conocer sus opiniones a la Súper Humana para que se concentre más en el terreno de juego y siga probando que es una de las fichas más fuertes de todo el juego.

Las mujeres también mencionaron que quizás el problema radica en que su compañera hizo una gran prueba en el Desafío de Capitanas y ahora decidió relajarse; sin embargo, explicaron que esa no es excusa suficiente para afectar al equipo.

