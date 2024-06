Con un final de ataque, este fue el equipo que se impuso en el Box Rojo del Desafío

La última prueba de Sentencia y Servicios en el que habrá tres equipos durante el Desafío 2024 tuvo lugar en el Box Rojo y causó que Andrea Serna convocara a dos hombres y dos mujeres para esta pista, en la cual mientras que Alpha quería mantener el buen inicio del ciclo, Beta planteó volver a fortalecer su alianza con Omega y darles ese primer mensaje para ayudarse en este cierre de etapa.

Prueba de hoy 26 de junio del Desafío 2024

Para este juego, los participantes corrieron hacia una pista de lodo donde había una malla sostenida a dos metros de altura de la cual debían sacar la mayor cantidad de pelotas que les fuese posible para llevarlas al extremo opuesto de la piscina.

Al lograr esto, los desafiantes podían lanzar el esférico desde un punto indicado, es decir detrás de un tronco de madera ubicado de manera horizontal, con el cual tenían que derribar el tótem de su equipo y marcar un punto. El primero en conseguir cinco anotaciones era el ganador.

Los hombres fueron los encargados de iniciar esta prueba en el Box Rojo, siendo Santi, Alejo y Hércules quienes salieron a la arena de juego, sin embargo, ninguno obtuvo el resultado esperado. A las mujeres les ocurrió lo mismo, razón por la que los primeros intentos fueron esquivos.

Fue hasta la quinta ronda que se generó la primera anotación, siendo Francisco el encargado de darle el primer punto a Beta. En dicha ronda se enfrentaron dos hombres de cada equipo. Esto sirvió de motivación para que Alpha fuese el segundo en lograr esto, a manos de Mapi, y de inmediato Omega hiciera lo propio, comandados por Alejo.

Tras el triple empate a un punto, el equipo azul se fue a la cabeza, consiguiendo tres sobre dos de la escuadra rosada y uno de la morada. A medida que avanzaban las cosas en el Box Rojo se volvieron a igualar las condiciones, pues todos lograron estar a dos de la meta.

Aunque Francisco atrapó la delantera para Beta, Renzo se aseguró de que esto no fuese por mucho tiempo y Dickson no quiso ceder el espacio, por lo cual, nuevamente, los participantes del Desafío contaban con cuatro anotaciones.

Ganador de la prueba en el Box Rojo del Desafío

En medio de la tensión de estar en un triple empate en el Desafío de Sentencia y Servicios, Beta, Omega y Alpha debieron salir completos a la pista de lodo para conseguir el que fuese el balón que los llevase al primer lugar. Aunque a Beta se le escapó esto de las manos, pues un lanzamiento de Glock puso a tambalear el tótem, el tiro de Dickson hizo que Alpha fuese el ganador.

Ya que solo les faltaba un dígito para la meta, las escuadras restantes volvieron a verse las caras, y luego de varios intentos, la gamer fue quien hizo que Beta se acreditara el segundo puesto.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.