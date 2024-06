María Fernanda Aristizábal dio detalles de cómo lidió con un acosador: Le dejó un trauma

María Fernanda Aristizábal se unió al Desafío para ser la anfitriona de estos 20 años, siendo esta su primera aparición oficial como presentadora de televisión, lo cual se ha convertido un enorme reto para ella, con el cual ha crecido en su carrera y ha demostrado que su talento va más allá de su belleza.

Sin embargo, el camino que ha recorrido también ha tenido algunos baches, que en parte fueron propios del hecho de ser reina de belleza, lo cual la llevó a ser conocida masivamente por los colombianos, quienes la han considerado como una de las mujeres más lindas de nuestro país.

Te puede interesar: 20 curiosidades de María Fernanda Aristizábal que no sabías: la anfitriona del Desafío se confiesa

María Fernanda Aristizábal confesó que tuvo un acosador

En medio de una entrevista en La Sala de Laura Acuña, la presentadora del Desafío 2024 mencionó que mientras que fue Señorita y Miss Universe Colombia nunca recibió ningún tipo de propuesta extraña, ni tuvo que experimentar por situaciones que se le salieran de las manos, aunque un hombre sí le causó bastante temor.

"En cuestión de redes sociales, sí tuve un tema de acoso un tiempo, que no duró mucho, mientras fui Señorita Colombia, esto nadie lo sabía en realidad", expresó María Fernanda Aristizábal, quien se animó a mencionar lo acontecido.

Conoce también: Mafe Aristizábal se le midió al reto de preguntas rápidas del Desafío: ¿noche en El Cubo o fiesta?

Publicidad

La anfitriona del reality dejó en claro que no entendió por qué debía lidiar con este tipo de situaciones, principalmente porque es alguien que no se expone tanto, destacando que más allá de lo que publica en redes no se relaciona con personas que la pueden llevar a algo malo o con otro tipo de gente que le haga mal.

"Me decía que era el hijo de una persona muy peligrosa, que no me gustaría decir el nombre, pero estaba muy asustada. Le dieron mi WhatsApp. Se me pone la piel de gallina, porque desde eso yo creo que no puedo dormir bien, todo el tiempo tengo que estar alerta", detalló, haciendo énfasis en que a pesar de que esto ya pasó no pudo dejar el trauma de lado.

Lee también: Mafe Aristizábal, anfitriona del Desafío 2024, se le mide a jugar dos verdades y una mentira

Publicidad

Con respecto a sus conversaciones, María Fernanda Aristizábal dio detalles en La Sala de Laura Acuña: "me decía que se iba a aparecer en mi casa, que le iba a hacer cosas malas a mi novio". A su vez, ella relató que el hombre le aseguraba que le ponía el hotel y los carros necesarios para verse: "se inventaba una vida rara"; mientras que le enviaba fotos con su presunta camioneta, en un helicóptero y hasta con una metralleta.

La presentadora explicó que aunque lo bloqueaba, él le hablaba de otro número, al punto de que llegó a tener hasta ocho números telefónicos, por lo cual le tocó ir a Bogotá para realizar la respectiva inteligencia cibernética y allí se dieron cuenta de que era falso todo lo que le dijo, no obstante, nunca supo la verdadera identidad, pues las autoridades se quedaron con esta información, y después de un buen tiempo la dejó en paz.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.