20 curiosidades de María Fernanda Aristizábal que no sabías: la anfitriona del Desafío se confiesa

María Fernanda Aristizábal se ha encargado de ser ese lado divertido para los participantes del Desafío 2024, dado que ella es la que les lleva varios de los beneficios, tal y como el servicio de redes o las compras en Mercado Libre.

Es por ello que queremos darte algunos datos sobre la carismática presentadora, quien nos revela 20 curiosidades de sí misma y se muestra tal y como es ante los colombianos, con quienes ha tenido una mayor cercanía gracias al reality.

Edad de María Fernanda Aristizábal

La presentadora del Desafío 2024 tiene 26 años y nació el 19 de junio de 1997, lo que hace que su signo zodiacal sea géminis. A su vez, esto le ha permitido tener una conexión mucho más cercana con los desafiantes que están en la Ciudadela, pues todos están por el mismo rango de edad.

De dónde es María Fernanda Aristizábal

La Miss Universe Colombia 2022 es oriunda de Armenia, Quindío, por lo cual representó a su departamento en el certamen de belleza en 2019 coronándose como Señorita Colombia ese mismo año, siendo la primera representante de esta parte del país en obtener esta distinción.

Hijos María Fernanda Aristizábal

Por el momento, la presentadora no es madre, sin embargo, disfruta de sus dos sobrinos, llamados Gerónimo y Emilia, destacando que: "son el amor de mi vida, de verdad ser tía es algo diferente y te enseña mucho a diario". Cabe destacar que durante esta entrevista la joven no descartó ni afirmó si quería tener hijos.

Pareja de María Fernanda Aristizábal

La modelo está en una relación estable con Daniel Arango, un profesional en negocios internacionales con énfasis en finanzas de la universidad EAFIT, que trabaja como empresario de una reconocida repostería conocida como Cayetana. La pareja lleva poco más de cuatro años, de manera que el hombre ha apoyado a Aristizábal en los momentos más brillantes de su carrera en la industria.

Inicios de María Fernanda Aristizábal

Cabe destacar que antes de convertirse en Señorita Colombia o en Miss Universe Colombia, Mafe dio sus primeros pasos en el modelaje cuando tenía 17 años, lo cual le dio la experiencia necesaria para convertirse en la representante del Quindío en el 2019, cuando tenía aproximadamente 22 años. En dicho momento, era catalogada como la candidata con el cuerpo más sano, algo que supo trabajar en su tiempo en las pasarelas.

Por otra parte, con respecto a su formación académica, Mafe se graduó como comunicadora social de la Universidad Católica Luis Amigó, obteniendo su diploma en el año 2021.

María Fernanda Aristizábal habla de Miss Universe

Una de las mejores cosas que le dejó este certamen de belleza, según ella, es el hecho de tener 84 amigas por todo el mundo, el poder llamarlas y que la reciban con mucho amor, teniendo la ventaja de conocer de muchas culturas.

Podcast de María Fernanda Aristizábal

La modelo se siente orgullosa de que lleva casi un año con su podcast llamado Sentir y Vivir: "estoy maravillada, es un nuevo mundo que me ha traído demasiado aprendizaje y es como una terapia personal". En este contenido, la quindiana abre un espacio para que sus oyentes pueden cuestionarse y sentirse plenos de ser ellos mismos, con el objetivo de inspirar y transformar.

Curiosidades de María Fernanda Aristizábal

Uno de los mayores hobbies de esta presentadora del Desafío es el escuchar música en tocadiscos y comprar vinilos, puesto que encuentra en esto algo muy satisfactorio y que la lleva a conectarse con la felicidad, siendo las baladas románticas y el pop sus géneros favoritos. A su vez, recalca que le encanta leer en su tiempo libre.

Con respecto a la gastronomía, mientras que la comida italiana es lo que más disfruta, los mariscos, y en general la comida de mar, son aquello que le quita el apetito, dado que no es de su agrado.

Aunque no lo parezca, Mafe es una apasionada del fútbol y es hincha de Atlético Nacional, a pesar de que esta no es la razón por la que el color verde es su favorito, puesto que el motivo está relacionado a la calma que este transmite.

Su relación con las lombrices no es la mejor, puesto que les tiene fobia: "me da pesar porque sé que son necesarias en nuestro planeta, pero no puedo ve su movimiento, no me gustan".

Al hablar de sueños, su frustración ha sido no convertirse en cantante, pero confiesa que le gustaría tomar clases e intentarlo; su mayor anhelo es ser una persona cada vez más agradecida con la vida, su entorno y lo que tiene, dado que no quiere fijarse en lo que le falta, resaltando que busca que este sea su propósito de vida.

María Fernanda Aristizábal y el Desafío

Ya que esta es su primera aparición como presentadora, ve el reality como un reto personal, en el cual le agrada compartir emociones y empatizar con los participantes, además de transmitir cosas a los televidentes.

