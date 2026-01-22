Publicidad

Desafío del Siglo capítulo 120 completo hoy 22 de enero 2026

Andrea Serna se reúne con dos duplas por equipo para el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo que tiene lugar en el Box Blanco en medio de tensiones entre Kevyn y Leo.

1:06:27 min
Desafío Siglo XXI - Capítulo 120: el agotamiento físico y mental consume a un equipo
nadie quiere un Chaleco de Sentencia en este tramo
Capítulo 120 Desafío Siglo XXI: el agotamiento físico y mental consume a un equipo

Andrea Serna se reúne con dos duplas por equipo para el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo que tiene lugar en el Box Blanco en medio de tensiones entre Kevyn y Leo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Capítulo 116 Desafío del Siglo XXI
1:09:34
Capítulo 116
primera eliminación de esta etapa: mujeres ayudan a otra en el Box Negro
Capítulo 115 Desafío del Siglo XXI
1:07:35
Capítulo 115
un equipo le pide piedad al otro para evitar uno de los castigos más temidos
Capítulo 114 Desafío del Siglo XXI
1:09:34
Capítulo 114
una mujer confronta a su capitán tras acusarla falsamente
