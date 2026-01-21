Publicidad

Desafío del Siglo capítulo 119 completo hoy 21 de enero 2026

El Box Rojo recibe a tres duplas por equipo para el Desafío de Sentencia y Bienestar en el que Gamma se juega las comodidades en casa y Neos busca una forma de sobrevivir a Playa Baja.

1:06:23 min
Capítulo 119 Desafío Siglo XXI: Andrea Serna pide atención médica para una jugadora

El Box Rojo recibe a tres duplas por equipo para el Desafío de Sentencia y Bienestar en el que Gamma se juega las comodidades en casa y Neos busca una forma de sobrevivir a Playa Baja.

Por: Marianella Chavarro Castro
¿La presencia de Kevyn y Valkyria empieza a molestar?
1:08:10
Capítulo 118
Súper Humano plantea rendirse en su búsqueda de la copa
117. Jugador muestra su verdadera cara tras error de su dupla
1:06:39
Capítulo 117
jugador muestra su verdadera cara tras error de su dupla
Capítulo 116 Desafío del Siglo XXI
1:09:34
Capítulo 116
primera eliminación de esta etapa: mujeres ayudan a otra en el Box Negro
Capítulo 115 Desafío del Siglo XXI
1:07:35
Capítulo 115
un equipo le pide piedad al otro para evitar uno de los castigos más temidos
Capítulo 114 Desafío del Siglo XXI
1:09:34
Capítulo 114
una mujer confronta a su capitán tras acusarla falsamente
Capítulo 113 Desafío del Siglo XXI
1:24:08
Capítulo 113
tensión por el dinero: una mujer no quiere pagar el arriendo
nadie quiere un Chaleco de Sentencia en este tramo
1:06:23
Capítulo 119
Andrea Serna pide atención médica para una jugadora