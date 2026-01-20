Publicidad

Desafío del Siglo capítulo 118 completo hoy 20 de enero 2026| Caracol TV

Tras la victoria de Gamma en el Box Amarillo, Deisy explota en Neos, Leo dice estar resignado a perder en el reality de los colombianos y Rosa se conmueve ante la crítica situación del equipo verde.

1:08:10 min
Capítulo 118 Desafío Siglo XXI: Súper Humano plantea rendirse en su búsqueda de la copa

Tras la victoria de Gamma en el Box Amarillo, Deisy explota en Neos, Leo dice estar resignado a perder en el reality de los colombianos y Rosa se conmueve ante la crítica situación del equipo verde.

Por: Marianella Chavarro Castro
117. Jugador muestra su verdadera cara tras error de su dupla
1:06:39
Capítulo 117
jugador muestra su verdadera cara tras error de su dupla
Capítulo 116 Desafío del Siglo XXI
1:09:34
Capítulo 116
primera eliminación de esta etapa: mujeres ayudan a otra en el Box Negro
Capítulo 115 Desafío del Siglo XXI
1:07:35
Capítulo 115
un equipo le pide piedad al otro para evitar uno de los castigos más temidos
Capítulo 114 Desafío del Siglo XXI
1:09:34
Capítulo 114
una mujer confronta a su capitán tras acusarla falsamente
Capítulo 113 Desafío del Siglo XXI
1:24:08
Capítulo 113
tensión por el dinero: una mujer no quiere pagar el arriendo
1:30:45
Capítulo 112
fuerte roce entre dos participantes y una pareja queda sentenciada
¿La presencia de Kevyn y Valkyria empieza a molestar?
1:08:10
Capítulo 118
Súper Humano plantea rendirse en su búsqueda de la copa