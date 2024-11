"Caí en la ansiedad y el desespero": Rapelo, del Desafío, recuerda una retadora época de su vida

En este 2024, Rafael Arturo Rapelo Yance regresó a la Ciudadela del Desafío para competir en el Reto 3X Rexona Clinical By Desafío y gracias a su esfuerzo y dedicación logró defender su título como campeón y volver a ser el ganador junto con Madrid. Ahora, en el Sentenciado, el samario, se sincera sobre un momento en su vida que fue bastante retador.

"Este año estuve en Mister Supranational 2024 representando a Colombia... No fue fácil incursionar en esta etapa del modelaje. Es un concurso de belleza masculina, imagínate que es como el Miss Universe, pero para hombres", inicia explicando el exdesafiante.

Rapelo, del Desafío, recuerda una retadora época de su vida

Luego, el entrenador de patinaje relata que esta fue una experiencia completamente nueva, pues estaba acostumbrado a asumir retos a nivel deportivo y competitivo. 'Rape' asegura que asimiló esto como un reto y entregó todo de sí mismo, a pesar de que sabía que en redes iba a recibir críticas.

"La gente a veces tira sin saber qué está pasando. Me preparé por debajo, dos meses de preparación. Pesaba 116 kilos, estaba pesado y decía “no me da”, por lo que acudí a preparador de misters, nutricionista y más".

El joven que destacó en el Desafío The Box 2023 explica que el cambio en su alimentación fue tan drástico que presentó un desequilibrio emocional: "Caí en la ansiedad, desespero y esa depresión, pero no como algo malo... era negatividad, rabia, fastidio, cuestionarme y más"

Rapelo expresa que sus padres lo apoyaron y motivaron incondicionalmente, al igual que sus amigos, y esto fue lo que lo mantuvo en pie y al final le permitió brillar en el concurso: Quedó en el top 10 de los más bellos.

El excompetidor pasó de pesar de 116 kg a 98 en tan solo seis semanas, esto, como una muestra de su dedicación y compromiso con su meta de dejar en alto a Colombia en la competencia se llevó a cabo en la ciudad de Nowy Sącz, Polonia.

Rapelo denuncia que ha recibido amenazas

El joven menciona que, así como ha tenido la fortuna de obtener el cariño y el apoyo de sus admiradores, se ha llevado un gran susto con algunos comentarios que ha recibido de otros usuarios de Internet, pues se ha percatado de que sí hay gente capaz de destruir para conseguir lo que desea.

"El daño está, el mal está y me ha pasado. Me han amenazado por ese tema y no sé quién estuvo detrás de eso. Tuve que parar muchas cosas", expresa en medio del encuentro. Asimismo, da a conocer que el caso se encuentra en manos de las autoridades, por lo que está a la espera de conocer cualquier detalle sobre la investigación que le permita protegerse de algún tipo de mal, si el caso lo amerita.