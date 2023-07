Ella es Lina Jiménez, la mujer que le robó los suspiros a Rapelo antes de entrar al Desafío The Box

A lo largo de su paso por La Ciudad de las Cajas, Rapelo ha destacado gracias a su compromiso con el Desafío The Box 2023 , pues en cada prueba trata de dar lo mejor de sí mismo y hasta motiva a sus compañeros a tener un buen rendimiento en el terreno de juego. Lo que seguramente pocos seguidores conocían es cómo luce su pareja sentimental.

Lina Jiménez es la mujer que le robó el corazón al Súper Humano antes de ingresar a la producción de Caracol Televisión, de manera que el joven no duda en hablar de ella cada vez que tiene la oportunidad. De acuerdo a la información publicada en redes sociales, Jiménez es una psicóloga apasionada por la playa, el sol y los lugares bonitos.

El saludo de Lina Jiménez a Rapelo

Cuando todavía hacía parte de Alpha, Rapelo tuvo la oportunidad de recibir la correspondencia luego de que Cifuentes le cediera su turno, de manera que pudo volver a tener noticias de sus seres queridos, dentro de los que por supuesto se encontraba Lina Jiménez.

"Hola, mi amor. Espero estés muy bien, que la estés pasando muy bien y disfrutando todo este momento y este viaje. Te envío un beso y un abrazo grande, te amo mucho", fue el mensaje que dijo en aquella oportunidad la mujer mientras los demás participantes observaban atentamente el video que se estaba reproduciendo en la pantalla.

Al ver de nuevo el rostro de su pareja y las palabras de aliento que le estaba dando, Rapelo no pudo contener las lágrimas, de manera que agradeció a la producción y a sus compañeros por darle la oportunidad de recargarse de energía y así avanzar con más fuerza en cada una de las pruebas.



¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

