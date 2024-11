Rapelo, del Desafío, denuncia en El Sentenciado que recibió amenazas: En qué va la investigación

Rapelo regresó al Desafío después de un año y no necesariamente para ser parte del selecto grupo de Súper Humanos que competían para poner su nombre en la copa de los vencedores, sino para probar sus habilidades en el Reto 3X Rexona Clinical By Desafío que tuvo lugar en La Ciudadela, pero que solo contó con tres capítulos en los que los seleccionados midieron todo su potencial.

El Súper Humano se convierte en el nuevo invitado al podcast colaborativo entre Caracol Televisión y el Desafío, El Sentenciado, en el que revela detalles no solo de su vida personal, también habla de su desarrollo profesional, que se ha visto impactado positivamente gracias a su participación en la producción que mide las habilidades físicas y mentales de los concursantes.

Rapelo denuncia que ha recibido amenazas

El joven menciona que, así como ha tenido la fortuna de obtener el cariño y el apoyo de sus admiradores, se ha llevado un gran susto con algunos comentarios que ha recibido de otros usuarios de Internet, pues se ha percatado de que sí hay gente capaz de destruir para conseguir lo que desea.

"El daño está, el mal está y me ha pasado. Me han amenazado por ese tema y no sé quién estuvo detrás de eso. Tuve que parar muchas cosas", expresa en medio del encuentro. Asimismo, da a conocer que el caso se encuentra en manos de las autoridades, por lo que está a la espera de conocer cualquier detalle sobre la investigación que le permita protegerse de algún tipo de mal, si el caso lo amerita.

"Me tocó cuidarme bastante de ese tema, pero igual tenemos un angelito que nos protege y siempre lo he tenido, ¿sabes?", dice, agregando que esto le permitió tener una relación mucho más estrecha con Dios, de manera que pudo percatarse de que él lo ha acompañado en los momentos más alegres de su vida, pero también en los que se han caracterizado por ser difíciles de atravesar.

