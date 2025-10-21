En vivo
La luz de mi vida
Desafío Siglo XXI

Avance Desafío Siglo XXI: Una mujer de Omega y un hombre de Gamma serán eliminados

Katiuska se enfrentará a Manuela; y Gio competirá contra Potro en el Box Negro. No te pierdas un nuevo capítulo esta noche a las 8:00 p.m. después de Noticias Caracol.

