Actualizado: 10 de nov, 2025
Caracol TV Desafío Siglo XXI Avance Desafío Siglo XXI: Gero consolará a Rosa en medio de su llanto, ¿qué pasó?
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En viaje que se respete, no falta el que se vara, el que queda atrapado en un trancón, el que se pierde y el que se pasa del presupuesto.
No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.