26 años

Atleta Crossfit

Es profesional en odontología, pero nunca ejerció, aunque anda con ganas de empezar a hacerlo y quizá tener su propio consultorio.

Actualmente es un modelo que seguir para muchas mujeres, sus músculos son famosos en las redes sociales con más de 75 mil seguidores en Instagram.

No sólo en Colombia sino también en el mundo, es la número 1 en el Rankin nacional de CrossFit, lo que le ha permitido la participación en varias competencias internacionales.

Luego de representar la fuerza, voluntad y temple del género femenino en el Desafío Súper Humanos 2017, Camila quedó con ganas de más.

Afirma haber aprendido a vivir sin prejuicios, a corregir su impaciencia, a no subestimar a nadie y a valorar todo lo que tiene. No se arrepiente de nada y quiere vivirlo esta vez más intensamente. Por eso, en este Desafío saldrá a relucir una Cami más decidida y arriesgada, sin la compañía de Lucho, su ex esposo con quien se separó recientemente luego de su paso por el programa.

Emilio, su hijo, seguirá siendo la inspiración para cada competencia y en esta revancha quiere seguir luchando para que el poder femenino inscriba su nombre en la Copa Desafío.