¡Reconciliación a la vista! Valkyria pidió disculpas por la discusión que tuvo con Tarzán

Alegrías, discusiones y muchas intenciones de ganar en cada una de las pruebas son algunas de las situaciones que se viven en las casas del Desafío The Box. Ante la creciente tensión que se sentía en Alpha desde hace algunos días y aprovechando su más reciente triunfo, la capitana del equipo, Valkyria, decidió ofrecer disculpas por haber detonado su último enfrentamiento.

La reconciliación se dio después de que quedaran en primer lugar en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo que tuvo como escenario el Box Azul. Luego de darle la buena noticia a sus compañeros de que tienen 5 millones de pesos más y la posibilidad de desayunar al día siguiente, Valkyria expresó algunas palabras.

"Les pido disculpas a todos porque claramente yo venía cargada, el capi estaba cargado y yo no me callé, sino que lo incité y fue de muy mal gusto y muy malo para el equipo, así que les pido disculpas, no va a volver a pasar", puntualizó, refiriéndose a una pequeña pelea que tuvieron por haber quedado en segundo lugar y en donde Tarzán aseguró que tenía intenciones de abandonar la competencia porque no estaba acostumbrado a ese estilo de vida.

Además, la líder agregó que el equipo morado no solo cuenta con dos representantes, sino con tres, pues Okendo ha demostrado a lo largo de la producción tener grandes habilidades para resolver conflictos a través del diálogo. Tal es el caso de la vez en que Otoniel y Tarzán se embriagaron para calmar el hambre que tenían.

Finalmente, el capitán recordó la importancia de la familia, puntualizando que pueden tener, en muchas ocasiones, puntos de quiebre, pero siempre terminan reconciliándose para el bienestar colectivo y prometió que intentaría mejorar su temperamento a la hora de expresar aquello con lo que no está de acuerdo.

