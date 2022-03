Andrea Carolina Olaya Gutiérrez

Esta valkiria no fue enviada por Odín, pero sí le caerá del cielo a su equipo, pues es una líder natural que con su buen humor y energía, no permitirá que piensen en desistir. Una típica sagitario, cambiante, inquieta, siempre en búsqueda de nuevas emociones sumado con una preparación física impecable, han llevado a esta deportista olímpica a desempeñarse de forma excepcional en múltiples competencias nacionales e internacionales.

Esta neivana es una simpática y extrovertida participante quiere estar en el Desafío The Box 2022 para dejar en alto su apellido y conseguir el premio con el que podrá ayudar a muchas personas que lo necesitan.

Edad: 27 años

Disciplina: Lucha Olímpica