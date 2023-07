Guajira, la participante que revivió de la Muerte en el Desafío The Box 2023 para llegar a la final

Luego de soñarlo por años y de trabajar en su rendimiento físico, Guajira logró llegar al Desafío The Box 2023 junto a varios Súper Humanos que contaban con las habilidades necesarias para avanzar en la competencia. La desafiante ingresó a la producción de Caracol Televisión representando a Beta, donde no tuvo una buena conexión con algunos de sus compañeros debido a que perdían varias pruebas y la comunicación no era la mejor de todas.

La abogada se convirtió en una eliminada más al enfrentarse al Box Negro junto a Sara, calificada por el mismo Mackarthur como 'La Reina de la Muerte' de esta edición; sin embargo, la vida le dio una segunda oportunidad al reemplazar a Saskya en Gamma, equipo con el que conformó una gran amistad, pues no solo se sentía escuchada, sino que también logró compaginar hasta el punto de llevarse varias victorias de las competencias.

Su desempeño la llevó a ser elegida por los integrantes de la casa naranja para representarlos en el Desafío de Capitanas donde compitió frente a Juli y Cifuentes. A pesar de que hizo todo lo posible por mantener el pie la bandera naranja, la participante se quedó detenida en uno de los obstáculos, lo que la llevó a despedirse del grupo que quedó desintegrado inmediatamente. Afortunadamente, Juli, que llegó de segundas en la prueba, la seleccionó para ser parte de Beta.

En esta segunda etapa que vivió en la casa azul, Guajira tuvo roces con participantes como Sara, a quien le reclamaba por comerse gran parte de los productos de la alacena, y con Juli, a quien planeó sentenciar para lograr a avanzar junto a Mai en la producción; sin embargo esta estrategia no tuvo éxito. Poco después, Guajira se convirtió en la primera finalista del Desafío The Box 2023 al cruzar la línea de llegada de la Semifinal, seguida de Aleja y Juli, quienes se fueron directamente a repechaje.

A pesar de no haber ganado esta temporada, Guajira demostró que con perseverancia, trabajo y mucha dedicación los sueños se pueden convertir en toda una realidad. La participante ocupó el segundo lugar tras ser superada por Aleja.



