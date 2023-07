Guajira es la primera finalista del Desafío The Box 2023 y Andrea Serna le pone el brazalete dorado

Las reacciones después de la Semifinal Femenina en el Desafío The Box 2023 no se hacen esperar, pues mientras las mujeres celebran en el Box Azul el desempeño que acaban de tener, los hombres halagan lo fuertes que ellas han demostrado ser a lo largo de todo el reality.

Tan pronto cuando se reúnen con Andrea Serna para conversar acerca de los momentos más importantes que ocurrieron en la pista, Guajira se muestra completamente dichosa del resultado que obtuvo y aprovecha para dedicarle el triunfo a su equipo Gamma, a quien decidió representar cuando inició la fusión.

"Seguramente esta es la segunda oportunidad más maravillosa que te ha dado la vida, ¿o no Guajira?", pregunta Serna, a lo que la finalista responde: "Claro que sí, sin duda alguna sigue siendo todavía (...) Cuando terminé la pista decía 'es real, despierta, no estás soñando, vívelo'. Simplemente miraba al cielo y decía gracias Dios por todo lo que tuve que pasar para llegar aquí. No me cabe el alma ni el corazón en el pecho".

Andrea Serna le entrega el brazalete dorado a Guajira

Al ser la primera mujer en cruzar la línea de llegada de la Semifinal, Guajira, al igual que Sensei, se convirtieron en los primeros Semifinalistas del Desafío The Box 2023. Ahora solo debe esperar a conocer el nombre de la persona con la que se enfrentará en la gran final de la producción de Caracol Televisión.

"Te hago entrega del brazalete dorado Guajira, que te identifica como finalista del Desafío 2023. Pórtalo con mucha satisfacción y orgullo, bien merecido", menciona alegremente la presentadora mientras se apresura a ponerle la llamativa prenda a la joven.

Por último, se dirige a Sara para indicarle que su historia en La Ciudad de las Cajas ha terminado y para pedirles a las demás participantes que se despidan de la joven.



Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

